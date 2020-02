Wuhani viirus sai ametliku nime, Hiina lubab, et aprilliks on epideemia läbi

Reutersi teatel pole ekspertide seas üksmeelt, kas seda võib tõlgendada märgina epideemia leevenemisest. Eile suri 97 haiget, mis teeb hukkunute koguarvuks 1115, neist kaks väljaspool Hiinat. Nakatunute ametlik koguarv mandri-Hiinas on 44 653. Ülejäänud maailmas on haigete arv praegu 518, enamik neist Aasias.

Hiina valitsuse peamisi tervishoiueksperte Zhong Nanshan teatas avalduses, et epideemia peaks veebruari jooksul saavutama haripunkti ja aprilliks võib haiguspuhang juba läbi olla. Austraalia valitsuse juhtiv tervishoiuametnik Brendan Murphy aga hoiatas, et Zhongi prognoos on ennatlik ning esmalt tuleks ära oodata järgmiste nädalate arengud.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et viirus on saanud ametliku nimetuse: COVID-19.

Euroopast pole täna viirusega seoses halbu uudiseid tulnud. Venemaa teatas täna, et mõlemad riigis ravil viibinud Hiina kodanikud on tänaseks haigusest paranenud.

Jaapanis karantiinis hoitaval kruiisilaeval Diamond Princess tuvastati päeva jooksul 40 uut nakatunut, nende seas üks patsientide kontrollimisega tegelenud meedik. Sellega tõusis nakatunute arv vähemalt 175-le, kusjuures enamik 3700-st pardalviibijast on endiselt testimata. Jaapani valitsuse teatel on raskes seisus neli patsienti.