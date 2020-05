Wuhani instituudi juht: USA süüdistus koroonaviiruse päritolu kohta on välja mõeldud

"Meil polnud (koroona-)viiruse eksisteerimisest aimugi, kuidas me oleks saanud siis viiruse laborist valla lasta, kui meil seda polnudki?" ütles Wang usutluses riigitelevisioonile CGTN.

Tema sõnul jõudis esimene tundmatu kopsupõletiku kliiniline proov nendeni mullu 30. detsembril. "Kui me uurisime proovis olnud patogeeni, leidsime, et see sisaldab uut koroonaviirust. Meil ei olnud enne seda mingit teadmist uue viiruse kohta ning me polnud sellega ka varem kokku puutunud," väitis Wang.

USA president Donald Trump ja välisminister Mike Pompeo on korduvalt väitnud, et neil on tõendeid, et viirus pääses mingil moel välja Wuhani laborist. Valdava osa teadlaste sõnul aga kandus patogeen nahkhiirtelt inimestele vahendajaliigi kaudu, mida tõenäoliselt müüdi eelmise aasta lõpus Wuhani turul.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on kogu maailmas nakatunud rohkem kui 5,3 miljonit inimest, kellest 342 000 on jätnud oma elu. Ekspertide sõnul kajastub ametlikus statistikas aga ainult üks osa kõigist tegelikest juhtumitest.