WSJ: USA luure usub, et Venemaa levitab Pfizeri vaktsiini kohta kahtlusi, et upitada oma Sputnikut

Wall Street Journal kirjutab USA välisministeeriumi ametnikele viidates, et Vene luure heaks levitavad kahtlusi Pfizeri vaktsiini efektiivsuses ja ohutuses neli väljaannet.

Eesmärk on panna ameeriklased küsima, kas USA kiirustas Pfizeri vaktsiini heakskiitmisprotsessiga.

„Me võime öelda, et need väljaanded on otseselt seotud Vene luureteenistustega,” ütles USA välisministeeriumi alla kuuluva Global Engagement Centeri ametnik Wall Street Journalile. „Need on käik välismaa omanikega, asuvad väljaspool Ühendriike. Nende leviku ulatus varieerub palju, nende toon, nende publik, aga nad on kõik osa Venemaa propaganda ja desinformatsiooni ökosüsteemist.”

Sputnik V sai Venemaal heakskiidu juba augustis, aga kahtlastel asjaoludel. See võeti kasutusele enne kolmanda faasi katsetuste läbimist.

Selline kiirustamine pani spekuleerima, kas Kreml sundis vaktsiini arendajaid Sputnik V-d kiiresti kasutusele võtma, et saada edumaa ülemaailmses konkurentsis koroonaviirusele rohu leidmiseks.

USA luureametnikud usuvad nüüd, et Kremli jõupingutused Pfizeri vaktsiini õõnestamiseks on alternatiivne viis Sputnik V upitamiseks, teatas Wall Street Journal.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Vene eriteenistustel ei ole Lääne vaktsiinide kritiseerimisega mingit pistmist.

„See on nonsenss. Vene eriteenistused ei ole vaktsiinide kritiseerimisega seotud,” ütles Peskov. „Kui meie peaksime iga publikatsiooni Sputnik V kriitikaga Ameerika eriteenistuste töö tulemuseks, läheksime hulluks: täheldame ju selliseid publikatsioone kõigis anglosaksi massiteabevahendites iga päev, iga tund.”