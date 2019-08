WSJ: Trump tahaks Gröönimaa Taanilt ära osta

Mõned Trumpi abidest on ideed toetanud Gröönimaa ulatuslike loodusvarade ja geopoliitiliselt tähtsa asupaiga tõttu. Wall Street Journali allikate sõnul on Trump palunud asja uurida ka Valge Maja advokaadil, vahendab Yle Uutiset.

Osa presidendi abidest peab seda aga mööduvaks ideeks, mis ei vii kuhugi.

Wall Street Journalile ei kommenteerinud asja ei Valge Maja, USA välisministeerium, Taani saatkond ega Gröönimaa peaministri büroo.

Trump sõidab septembri alguses visiidile Taani.

Gröönimaa on Taanile kuuluv omavalitsuspiirkond, mis kuulub geograafiliselt Põhja-Ameerikasse ega kuulu Euroopa Liitu. Gröönimaal on ulatuslik autonoomia, aga välis- ja kaitsepoliitika üle otsustatakse Kopenhaagenis.

Kuigi saare pindala on 2,1 miljonit ruutkilomeetrit, elab seal vaid umbes 56 000 inimest. Suurem osa Gröönimaast on mandrijää all.

Loodusvaradest hoolimata on Gröönimaa majandus Taani majandusabist väga sõltuv. See moodustab 60% Gröönimaa eelarvest.