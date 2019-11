WP: Trump tahtis, et peaprokurör ütleks pressikonverentsil, et ta ei rikkunud telefonivestluses Zelenskõiga ühtki seadust

Trumpi nõudmine liikus teiste Valge Maja ametnikeni ja lõpuks justiitsministeeriumi. President on maininud Barri keeldumist viimastel nädalatel oma kaastöötajatele ja öeldnud, et soovib, et Barr oleks andnud selle pressikonverentsi, ütlevad Trumpi nõunikud.

Viimastel nädalatel on justiitsministeerium püüdnud end Valgest Majast mõnevõrra distantseerida, eriti asjades, mis puudutavad Trumpi Ukrainale surve avaldamist ja tagandamisjuurdlust, mille see esile kutsus.

Administratsioonile lähedased inimesed ütlevad, et Barri ja Trumpi läbisaamine on endiselt hea. Samas tunnistavad nad, et justiitsministeerium on teinud viimasel ajal mitmeid manöövreid, mis seavad ta vastasseisu Valge Majaga presidendi jaoks eriti ebakindlal ajal.

Pressikonverentsi soov tuli millalgi 25. septembri paiku, kui administratsioon avaldas üldise üleskirjutuse Trumpi 25. juuli telefonivestlusest Zelenskõiga. Dokument näitas, et Trump õhutas Zelenskõid võtma uurimise alla endist USA asepresidenti Bidenit ja tema poega Hunterit, pakkudes vastutasuks visiidi võimalust Valgesse Majja.