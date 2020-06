Winston Churchilli kuju võidakse meeleavaldajate eest muuseumi toimetada

70-aastane Emma Soames ütles BBC-le, et sõjaaegne peaminister oli "keeruline mees", kuid miljonid pidasid teda kangelaseks.

Ta ütles, et oli "šokeeritud" Londoni parlamendiväljakul asuva monumendi kinnikatmisest, ehkki tunnistas, et sai aru, miks seda peeti vajalikuks teha.

Otsus kuju kinni katta tuli pärast seda, kui meeleavaldajad sodisid eelmisel nädalavahetusel selle peale kirja, et Churchill "oli rassist".

Foto: Scanpix

Soames ütles, et "on erakordselt kurb, et minu vanaisa, kes oli selles riigis sedavõrd ühendav tegelane, näib olevat muutunud omamoodi vastuolulisuse ikooniks".

"Oleme jõudnud olukorda, kus ajalugu vaadatakse ainult läbi tänaste sündmuste prisma," tõdes Churchilli lapselaps usutluses BBC Radio 4 saatele Today.

Soames tunnistas, et tema vanaisa oli sageli seisukohtadel, mida "peetaks praegu suuresti vastuvõetamatuks, kuid ei olnud seda tingimata toona". Ta lisas, et Churchill "oli võimas ja keeruline mees, kelle eluloos on kõvasti rohkem head kui halba".

Tema sõnul oleks monumendil tõenäoliselt turvalisem olla muuseumis, arvestades inimeste raevu selle suhtes. "Kuid ma leian, et parlamendi väljak oleks ilma temata vaesem," tunnistas Soames.

Foto: Scanpix

Churchilli pojapoeg Sir Nicholas Soames ütles, et teda "ärritas sügavalt" ausamba kallal vandaalitsemine ja selle hilisem kinnikatmine.

"Minu arvates on erakordne, et miljonid ja miljonid inimesed kogu maailmas, kes vaatavad Suurbritanniale alt üles, on hämmeldunud, et Churchilli kuju ja Cenotaphi kuju, mis on osa meie sõjamemoriaalist, on sellisel vastikul moel rüvetatud," ütles mees ajalehele The Daily Telegraph.

Briti impeeriumist raamatuid kirjutanud Shrabani Basu ütles aga, et Churchillil on "kaks poolt" ja "me peame teadma nii tema pimedamat kui ka helgemat hetke".

Ta väitis, et Indias ei nähta Churchilli kangelasena, viidates tema rollile 1943. aasta Bengali näljahädas, mille jooksul suri vähemalt kolm miljonit inimest.

Ehkki Basu ütles, et ei soovi näha ausamba eemaldamist parlamendiväljakult, tuleks tema sõnul rääkida inimestele sõjaaegsete tegelaste kohta "täit tõtt".