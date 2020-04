WHO: valitsustel tuleb teavitada elanikkonda rakendatud meetmete kestvusest

"Valitsused peaksid oma inimeste suhtes olema läbipaistvad, teavitama regulaarselt rakendatavatest meetmetest ja nende eeldatavast kestusest. On hädavajalik, et valitsused kinnitaksid elanikkonnale, et kui see kriis on möödas, saab elu normaliseeruda," ütles Gebreyesus erakorralisel veebifoorumil.

Organisatsiooni juht juhtis tähelepanu asjaolule, et paljudes riikides kehtestati inimeste distantseerimiseks väga ranged piiravad meetmed: piiride sulgemine, eriolukorra kehtestamine, linnade ja tervete riikide äralõikamine, koolide ja ettevõtete sulgemine.

“Selliseid enneolematuid kriisimeetmeid dikteerib soov kaitsta elanikkonda viiruse leviku vähendamise kaudu, et haiguskõverat sujuvamaks muuta. Nende meetmete rakendamisel on vaja austada inimõigusi ja inimeste väärikust, nagu on ette nähtud rahvusvahelistes tervishoiueeskirjades, piirkondlikes inimõigusi käsitlevates dokumentides, sh Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, samuti Inimõiguste ülddeklaratsioonis," rõhutas tervishoiuorganisatsiooni peadirektor.

WHO valmistab ette ka seadusandlike meetmete ülevaadet, mida erinevad riigid on koroonaviiruse vastu võitlemiseks tarvitusele võtnud, lisas Gebreyesus. "WHO teeb koostööd ekspertide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega rahvatervise valdkonna seaduste kohaldamise ülevaatamiseks. Covid-19 hävitab meie ühiskonda, kuid see pandeemia ei tohi ega tohiks meie aluseid raputada," ütles ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!