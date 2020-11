WHO: vaktsiin koroonapandeemiale lõppu ei tee

"COVID-19 pandeemia algusest peale teadsime, et vaktsiinil on pandeemia kontrolli all hoidmisel oluline roll," ütles Tedros. "Tuleb aga tõdeda, et vaktsiin pelgalt täiendab teisi vahendeid, mitte ei asenda neid."

Ta rõhutas, et ükski "vaktsiin iseenesest ei tee pandeemiale lõppu". "Meil tuleb endiselt inimesi jälgida, testida, isoleerida ja ravida, tuvastada kontaktid ja paigutada [need inimesed] karantiini, kaasata avalikkus [nakkuse leviku vastases võitluses] ja kutsuda inimesi üles ettevaatlikkusele," märkis WHO juht.

Ta tuletas ka meelde, et "alguses saab vaktsiini pakkumine olema piiratud", mistõttu tuleks esmajärjekorras vaktsineerida "tervishoiutöötajaid, vanureid ja kõiki teisi ohustatud inimesi".

"Me loodame, et see aitab vähendada surmade arvu ja võimaldab tervishoiusüsteemil koormaga paremini toime tulla, ent see jätab endiselt viirusele ohtralt liikumisruumi," hoiatas Tedros.

WHO andmetel on kogu maailmas praegu käimas rohkem kui 200 projekti koroonaviiruse vastase vaktsiini väljatöötamiseks. Täna avalikustas USA biotehnoloogiafirma Moderna, et nende arendatav vaktsiin on seniste katsetuste järgi tõhus 94,5% juhtudel.

Möödunud nädalal teatasid Pfizer ja BioNTech, et nende vaktsiin on tõhus üle 90% juhtudel.