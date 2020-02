WHO: vaatamata hüppele Hubeis ei ole koroonaviiruse puhangu arengus muutusi

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et koroonaviirusesse nakatumise juhtumite arv ei kasva dramaatiliselt väljaspool Hiinat, vaatamata hüppele Hubei provintsis. Ainus erand on Jaapanis seisev ristluslaev, kus teatati 44 uuest juhtumist ja kokku on neid 218.