WHO: uute koroonaviirusesse nakatunute arv väljaspool Hiinat ületas eile nende arvu Hiinas

„Eile ületas väljaspool Hiinat teatatud uute juhtumite arv esimest korda uute juhtumite arvu Hiinas. Juhtumite äkiline kasv Itaalias, Iraani Islamivabariigis ja Korea Vabariigis on sügavalt murettekitav. Iraaniga seotud juhtumeid on nüüd Bahreinis, Iraagis, Kuveidis ja Omaanis. Itaaliaga seotud juhtumeid on Alžeerias, Austrias, Horvaatias, Saksamaal, Hispaanias ja Šveitsis,” ütles Ghebreyesus.

Ghebreyesusi teatel saabus eile Rooma WHO ja Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse ühismeeskond, et vaadata üle meetmed, mis on Itaalias tarvitusele võetud, ja anda tehnilist toetust. Nädalavahetusel sõidab WHO meeskond Iraani.

Ghebreyesusi sõnul on juhtumite arvu kasv väljaspool Hiinat pannud mõningaid meediaväljaandeid ja poliitikuid nõudma pandeemia väljakuulutamist. Ghebreyesus ütles, et seda ei tohiks teha ilma hoolika ja selge peaga tehtud faktide analüüsi. WHO on juba välja kuulutanud rahvusvahelise rahvatervisealase hädaolukorra, mis on kõrgeim valmisolekutase.

„Sõna pandeemia hoolimatust kasutamisest ei ole käegakatsutavat kasu, aga sellel on oluline risk asjatu ja õigustamatu hirmu ja stigma suurendamise ning süsteemide halvamise mõttes. See võib ka märku anda, et me ei kontrolli enam viirust, mis ei ole tõsi. Me oleme võitluses, mille saab võita, kui me teeme õigeid asju,” ütles Ghebreyesus.