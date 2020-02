WHO: uute kolletega koroonaviirus võib kujuneda maailma raputavaks pandeemiaks

On puhangud. On epideemiad. Ja on pandeemiad, kus epideemiad muutuvad ohjeldamatuks mitmetes riikides ja mandritel üheaegselt. Uudne koroonaviirus, mis põhjustab haigust nimega Covid-19, näib olevat selle kolmanda, maailma raputava staadiumi äärel, kirjutab ajaleht The Washington Post.

WHO nakkushaiguste eksperdid usuvad, et haigusjuhtumite murettekitav hüppeline kasv, millel pole selget seost Hiinaga, võib tähendada, et gripilaadset haigust võib olla õige pea võimatu ohjeldada. Maailma Terviseorganisatsioon ei ole kuulutanud Covid-19 viirust pandeemiaks ja kõige laastavamad tagajärjed, sealhulgas enam kui 2200 surmajuhtumit, on endiselt Hiinas

Kui koroonaviirus muutub tõeliseks pandeemiaks, võib suur osa inimpopulatsioonist - kolmandik, pool, kaks kolmandikku - nakatuda, ehkki see ei tähenda tingimata, et nad haigestuvad. Sõna “pandeemia” kutsub esile hirmu, kuid see kirjeldab, kui laialt levinud haiguspuhang võib olla, mitte selle surmavust.