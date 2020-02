WHO tõstis koroonaviiruse ohutaset, kuid ei nimeta haigust pandeemiaks

Vähemalt 83 000 inimest on koroonaviirusesse nakatanud ning vähemalt 2800 haiguse tõttu surnud.

WHO juht Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus selgitas, et kuigi haigus on jõudnud paljudesse riikidesse, ei liigu haigus vabalt ning saab jälgida, kes keda nakatas. "Kui haigus liiguks vabalt, peaks kutsuma haigust juba pandeemiaks," lisas ta.

Koroonaviirus sai alguse Hiinas Hubei piirkonnast Wuhani linnast. Tänaseks on see levinud Aasias mujale, lisaks Ameerikasse ning Euroopasse. Eestis on seni teada vaid üks koroonaviirusesse nakatanu, kes saabus siia Iraanist.