WHO: tõendeid haigusest tervenenute immuunsuse kohta ei ole

Teaduslikus lühikokkuvõttes hoiatas ÜRO alla kuuluv terviseorganisatsioon valitsusi haiguse läbi põdenud inimestele immuunsuspasside või samal põhimõttel toimivate sertifikaatide väljastamise eest, kuna nende paikapidavust ei suudeta tagada, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Taoline praktika võib tegelikult viiruse leviku riske suurendada, kuna paranenud inimesed võivad eirata soovitusi ja loobuda standardsete ettevaatusabinõude rakendamisest, tõdeb WHO.

„Mõni valitsus on välja pakkunud, et SARS-CoV-2 (mis põhjustab haigust COVID-19) viiruse vastaste antikehade tuvastamine võiks olla aluseks immuunsuspasside või sertifikaatide väljaandmisele, mis võimaldaksid inimestel reisida või tööle naasta eeldusel, et nad on kaitstud uuesti nakatumise eest," teatas WHO. "Hetkel ei ole aga tõendeid selle kohta, et inimesed, kes on paranenud COVID-19-st ja kellel on antikehad, oleksid kaitstud uuesti nakatumise eest."

Tšiili teatas eelmisel nädalal, et hakkab jagama immuunsuspasse inimestele, kes arvatakse olevat haigusest paranenud. Kui nad on läbinud tervisekontrolli, et teha kindlaks, kas neil on antikehad, mis muudavad nad viiruse suhtes immuunseks, võivad nad kohe uuesti tööle minna," teatas sealne valitsus.

Immuunsuspasse on lubanud jagama hakata ka Venemaa ja veel mitu riiki.

Valdav osa uuringuid on näidanud, et paranenud inimeste veres leidub viirusevastaseid antikehasid, teatas WHO. Mõnedel patsientidel on aga neid neutraliseerivaid antikehi veres väga vähe, mis "viitab sellele, et ka rakuline immuunsus võib olla taastumisel kriitilise tähtsusega".