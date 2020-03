WHO teatel ollakse koroonaviirusega kaardistamata territooriumil, nakatumisjuhtumeid on kogu maailmas üle 90 000

Viirus on levinud kõigile mandritele peale Antarktika. Suured nakkuskolded on nüüd lisaks Hiinale Lõuna-Koreas, Iraanis ja Itaalias ning teised riigid püüavad meeleheitlikult sama saatust ära hoida, vahendab CNN.

Väljaspool Mandri-Hiinat on teatatud 172 surmajuhtumist ja üle maailma on kokku surnud 3115 inimest.

Mitmed riigid on muu hulgas sulgenud koole, soovitanud töötada kodust ning tühistanud või piiranud avalikke üritusi.

WHO on seni hoidunud haiguspuhangut ülemaailmseks pandeemiaks klassifitseerimast, aga on hoiatanud, seda võidakse teha lähitulevikus.

„Epideemia tundmine ja mõistmine on esimene samm sellest jagusaamiseks. Me oleme COVID-19-ga kaardistamata territooriumil. Me ei ole kunagi varem näinud hingamisteede patogeeni, mis on võimeline kogukonnas üle kanduma, aga mida saab õigete meetmetega ka kontrollida,” kirjutas Ghebreyesus Twitteris.

Knowing & understanding an epidemic is the first step to defeating it.

We are in unchartered territory with #COVID19. We have never before seen a respiratory pathogen that is capable of community transmission, but which can also be contained with the right measures.