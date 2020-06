WHO teatas koroonaviiruse juhtumite suurimast lisandumisest päeva jooksul

WHO teatel andis sellest 54 771 juhtumit Brasiilia. 36 617 uut juhtumit tuvastati USA-s ja 15 400 Indias, vahendab Associated Press.

Ekspertide sõnul võib juhtumite arvu kasv peegeldada mitmeid tegureid, sealhulgas laialdasemat testimist ja ka laialdasemat nakatumist.

Kokku on WHO andmetel üle maailma 8 708 008 nakatumis- ja 461 715 surmajuhtumit. Viimaseid lisandus ööpäevaga 4743.

Enam kui kaks kolmandikku uutest surmajuhtumitest registreeriti Ameerika maailmajaos.

Kinnitatud nakatumisjuhtumite arv kasvab endiselt kiiresti USA-s, Brasiilias, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja mujal, eriti Ladina-Ameerikas.

Brasiilia tervishoiuministeerium teatas, et nakatumisjuhtumite arv kasvas enam kui 50 000 võrra päevas. Surmajuhtumeid on Brasiilias ligi 50 000, mis on suuruselt teine arv maailmas.

Lõuna-Aafrika Vabariik teatas ligi 5000 uuest juhtumist päevas ja 46 surmajuhtumist. Vaatamata sellele teatas president Cyril Ramaphosa maailma ühtede karmimate karantiinimeetmete edasisest leevendamisest.

USA-s näib viirus levivat läänes ja lõunas. Arizona teatas enam kui 3100 uuest juhtumist ja 26 surmast. Nevadas oli uusi juhtumeid 445.

Euroopas on ühes lihapakendamistehases Saksamaal üle tuhande nakatumisjuhtumi. 6500 inimest – töötajad ja nende perekonnaliikmed – pandi karantiini.

Hispaanias lõppes pärast kolme kuud üleriiklik eriolukord ja riigi 47 miljonit elanikku võivad taas kodumaal vabalt ringi reisida esimest korda pärast 14. märtsi. Samuti ei nõua Hispaania enam 26 Euroopa riigi ja Suurbritannia kodanikelt 14-päevast karantiini.

