WHO soovitab vanematel kui 12-aastastel lastel kanda näomaski

ÜRO lastefond (UNICEF) teatas soovituses WHO koduleheküljel, et lastel vanuses 12 ja rohkem tuleks näomaske kanda ennekõike juhul, kui ei ole võimalik hoida rohkem kui ühemeetrist distantsi ja on teada laialdasest nakkuse levikust piirkonnas, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Vanuses kuus kuni 11 tuleks soovituse kohaselt näomaske kanda aga sõltuvalt mitmetest faktoritest, sh nakkuse leviku ulatusest piirkonnas, lapse suutlikkusest maski kanda, maskide kättesaadavusest ning seda ennekõike täiskasvanu järelvalve all.

Ühtlasi peaks rolli mängima potentsiaalne mõju õppimisele ja psühhosotsiaalsele arengule ning lapse suhtlus inimestega, kellel on kõrge risk haigestuda tõsisesse haigusesse.

5-aastastelt ja noorematelt lastelt ei peaks maskikandmist nõudma tulenevalt ohutusest ja üleüldisest lapse heaolust, teatasid UNICEF ja WHO.

Uuringud näitavad, et vanemad lapsed võivad koroonaviirust levitada aktiivsemalt kui nooremad lapsed, märkisid organisatsioonid, lisades, et seda teemat on vaja põhjalikumalt uurida.

WHO soovitas haiguse leviku pidurdamiseks inimestel avalikes kohtades maske kanda esmakordselt 5. juunil, kuid ei olnud seni välja andnud konkreetseid juhiseid lastele.

Tänase seisuga on maailmas tuvastatud üle 23 miljoni nakatunu, kellest 800 000 on jätnud oma elu.

