WHO: riikidel, kes ei ole koroonaviiruseks valmis, tuleb oma suhtumist kohe muuta

Aylward juhtis WHO äsjast ekspertide missiooni Hiinasse pärast sealset koroonaviiruse puhangut ja kiitis sealsete võimude sisse seatud laiapõhjalisi meetmeid selle ohjeldamiseks.

Mujal on tema sõnul aga vaja suhtumise muutust, sest paljudes riikides ei ole tänaseni tehtud piisavaid ettevalmistusi võimalikuks puhanguks.

"Täna ei ole paljud riigid selleks lihtsalt valmis. Vaja on suhtumise muutust. Peab olema plaan. Kui mitmed riigid on kavandanud haiglakohti, ventilaatoreid, laborimahte ja selliseid asju, et asjaga toime tulla?" küsis Aylward Genfis.

"Te peate olema valmis haldama seda suurel skaalal ja seda peab tegema kiiresti. Te peate selleks valmis olema nagu tabaks see meid homme," rõhutas ta.

USA riiklik Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) tõdes teisipäeva õhtul, et küsimus ei ole enam, kas, vaid millal uus koroonaviirus Ameerika Ühendriikide kogukondades levima hakkab.

"Hetkel ei ole mitte niivõrd küsimus, kas see enam juhtub, vaid pigem küsimus, millal see täpselt juhtub," ütles CDC ekspert Nancy Messonnier ajakirjanikele. Tema sõnul tuleb kogukondadel juba täna planeerida, milliste meemetega viirusepuhangule reageerida, ning ta tõi näiteks õpilaste jagamise väiksema arvuga gruppidesse, koolide sulgemise, koosolekute ja konverentside tühistamise ning kodust töö tegemise.