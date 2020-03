WHO peadirektor hoiatas riikide valitsusi: koroonaviirus ei ole õppus. Nakatumisjuhtumite arv läheneb 100 000-le

Viirus on levinud enam kui 80 riiki ja territooriumile. Ekspertide sõnul võivad uued kolded Euroopas ja Lähis-Idas ülemaailmset levikut kiirendada. Indias on seni tuvastatud 30 nakatumisjuhtumit, millest enamik on seotud Itaalia turistidega. Kardetakse aga, et rahvaarvult maailma teises riigis võib lähipäevil tekkida oma haiguskolle. Lisaks Itaaliale on nakkus mujale levinud ka Iraanist.

Ghebreyesus ütles eile, et valitsused peavad valmistuma pikaajaliseks viiruse ülekandumiseks kohalikes kogukondades.

„Meie sõnum kõigile riikidele on: see ei ole ühesuunaline tänav. Me suudame selle viiruse tagasi tõrjuda. Teie tegevus määrab nüüd puhangu käigu teie riigis,” ütles Ghebreyesus.

Üle maailma suureneb kriitika võimude tegevuse aadressil. Jaapanis kasvab hirm, et nakatumisjuhtumite arv võib olla märkimisväärselt suurem, kui on teatatud. Eksperdid seavad kahtluse alla Jaapani lähenemise proovide võtmisele.

Jaapani valitsuse teatel on riigis võimekus analüüsida 3800 proovi päevas, aga 4. märtsiks oli tervishoiuministeeriumi teatel kokku analüüsitud vaid 8111 proovi.

Naaberriigis Lõuna-Koreas on nakatumiste arv dramaatiliselt kasvanud. Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on üle 6000 pärast seda, kui valitsus võttis proovid kümnetelt tuhandetelt inimestelt, et viiruse levikut paremini kaardistada ja kontrollida.

Praegu on üle maailma kinnitatud ligi 98 000 nakatumisjuhtumit ja surnud on üle 3300 inimese.

Enamik juhtumitest on registreeritud Hiinas, aga seal on nakatumiste tempo aeglustunud. Eileõhtuse seisuga on Hiinas surnud 3042 inimest ja nakatumisjuhtumeid on 80 552. Hiinas on viirusest paranenud 53 700 patsienti.

