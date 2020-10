WHO: päevane koroonasurmade arv Euroopas kasvas eelmise nädalaga võrreldes 40%

Nakatumisjuhtumeid lisandus kolmandiku võrra ja neist suurem osa tuvastati Prantsusmaal, Hispaanias, Suurbritannias, Hollandis ja Venemaal.

„Mure... on selles, et haiglate intensiivraviosakonnad hakkavad nüüd täituma väga haigete inimestega,” hoiatas Harris.

„Kogu Euroopa regioonis näeme me intensiivset ja tõesti ärevusttekitavat juhtumite ja surmade arvu kasvu,” ütles Harris BBC saatele „World at One”.

Harrise sõnul kasvas juhtumite arv võrreldes eelmise nädalaga kolmandiku võrra ja igapäevane surmade arv ligi 40%.

„Vaatamata haiglavõimekuste paremale haldamisele, täituvad haiglad mitmes riigis kiiresti,” hoiatas Harris.

Harrise sõnul saab paljudes Euroopa riikides kehtestatud piirangute efektiivsust analüüsida alles kahe nädala pärast.

„Me näeme juhtumite vähenemist, aga seda ei näe üleöö,” ütles Harris.

Küsimusele, kas teine laine tuleb hullem kui esimene, vastas Harris: „Me näeme teistlaadi tippu. Hea uudis on see, et meie haiglad mõistavad palju paremini, mis toimub, aga halb pool on see, et selle kogemuse saamisel on nad väga pikka aega uskumatult ränka tööd teinud ja nad teavad ka seda, et see, millega nad hakkavad silmitsi seisma, on väga sünge. Teine hea asi on mingis mõttes see, et väga suured arvud, mida me näeme, on gruppides, kellel ideaalis ei arene tõsisem haigus – need on nooremad grupid. Aga see ei ole garantii. Need kaks tegurit viitavad sellele, et me ei pruugi näha seda kohutavat tõusu surmade arvus, mida me nägime aprillis.”

