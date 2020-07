WHO: näeme endiselt koroonaviiruse pandeemia esimest, mitte teist lainet

"Vastupidi, see on esimese laine teine tipp," ütles WHO erakorraliste olukordade juht Michael Ryan reede õhtul terviseorganisatsiooni peakontoris Genfis.

"Olukord, mida me praegu paljudes maailma osades näeme, on esimese laine teine tipp - seda paikades, kus viirust ei suudetud haiguse leviku takistamiseks piisavalt kontrollida," sõnas ta.

Seetõttu on veelgi olulisem jätkata järjepidevalt selliste meetmete järgimist nagu kätehügieen, distantsi hoidmine ja haigestumise korral teistest isoleerimine.

"Vastasel juhul võime end leida olukorrast, kus nakatumise tase on kõrgem, kui me pikas perspektiivis sooviksime," rõhutas WHO ametnik.

Teise laine potentsiaal on olemas, lisas Ryan, näiteks talvel, kui siseruumidesse koguneb taas rohkem inimesi ja viirus suudab inimeste vahel hõlpsamini levida kui praegu. Võimalik, et viirus reageerib ka temperatuurile.

WHO erakorraliste olukordade juht märkis ka, et "inimesed peavad ärkama". "Statistika ei valeta, olukord kohapeal ei valeta," ütles Ryan, rõhutades, et "epideemia kontrolli alla võtmiseks ei ole kunagi liiga hilja".

Täna ületas koroonanakatumiste ametlik arv maailmas 11 miljoni piiri. Oma elu on jätnud rohkem kui pool miljonit inimest. Tegelikkuses on need arvud suuremad, ent mitmel pool puudub usaldusväärne statistika ning kuskil ei testita ka kõiki kodanikke, mis tähendab, et kergemate sümptomite või sümptomiteta nakatunud jäävad tihti tuvastamata.