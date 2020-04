WHO: ligi pooled koroonaviiruse tõttu surnutest olid hooldekodude elanikud

Hooldekodude elanike nakatumise tuvastamise ja nende ravimise teeb keeruliseks see, et paljudel vanadel inimestel ei ole tüüpilisi koroonaviiruse sümptomeid: paljud hooldekodude elanikud on olnud koroonaviiruse tõttu hoopis deliiriumis, vahendab The Washington Post arstide avastusi.

Lisaks testivad vaid vähesed riigid hooldekodude elanikke ja personali. Näiteks Suurbritannias seda ei tehta, sest põhiline ressurss läheb haiglapatsientide ja -personali testimisele.

Mõned Briti teadlased on hinnanud, et 40% UK koroonasurmadest on tulnud hooldekodudest. WHO Euroopa juht Hans Kluge hindas aga, et terves Euroopas võib see protsent olla 50 ligi, arvestades, et näiteks Belgias, Prantsusmaal, Iirimaal ja Norras on pooled koroonasurmadest tulnud just hooldekodudest.

The Washington Post kirjutab, et riikidevahelist statistikat on samas keeruline võrrelda, sest igas riigis loendatakse nakatunuid ja surnuid erinevate meetodite järgi ning kõik riigid ei loenda haiglaväliseid surmasid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!