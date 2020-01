WHO kuulutas koroonaviiruse rahvusvaheliseks terviseohuks

"Peamine põhjus ei ole Hiinas toimuv, vaid see, mis toimub teistes riikides," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus Genfis pressikonverentsil.

Mure on tema sõnul selles, et viirus võib levida nõrgemate tervishoiusüsteemidega riikidesse.

"WHO ei soovita ja on tegelikult vastu piirangutele, mis puudutavad reisimist ja kaubandust," sõnas Ghebreyesus.

Hiinas Wuhanis levima hakanud uus koroonaviirus 2019-nCoV on praeguseks jõudnud ka mitmesse teise riiki. Olukord muutub kiirelt ja igapäevaselt teatatakse uutest juhtumitest uutes riikides.

Hiinas on praeguseks viiruse tõttu surnud 170 inimest. WHO teatel on väljaspool Hiinat olnud 18 riigis kokku 98 viirusejuhtumit, kuid seni pole surmajuhtumeid olnud.