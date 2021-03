WHO koroonaviiruse päritolu uuriva Hiina-missiooni vaheraport jääb ära

WHO kõneisik Tarik Jašarević ütles, et täielikku raportit on oodata lähinädalatel, vahendab Reuters.

Rohkem informatsiooni WHO Wuhani-missiooni tulemuste avaldamise edasilükkamise kohta ei avaldatud. Wuhan on linn, kus 2019. aasta lõpus tuvastati esimesed koroonaviiruse juhtumid.

Juurdlust on takistanud viivitused, probleemid ligipääsuga ning vastastikused süüdistused Pekingi ja Washingtoni vahel. Viimane on süüdistanud Hiinat esialgse haiguspuhangu ulatuse varjamises ja kritiseerinud visiidi tungimusi, mille järgi viisid uuringu esimese faasi läbi Hiina teadlased.

WHO meeskond saabus Hiinasse jaanuaris ja veetis seal neli nädalat, uurides viiruse päritolu. Meeskonna kõigi uurimisobjektide külastused olid korraldanud Hiina võõrustajad ja kohaliku kogukonna liikmetega tervishoiualaste piirangute tõttu kohtuda ei lubatud. Esimesed kaks nädalat veetis WHO meeskond sealjuures hotellis karantiinis.

