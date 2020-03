WHO: koroonaviiruse pandeemia levik kiireneb, 100 000 nakatumist registreeriti vaid 4 päevaga

Esimesest teatatud Covid-19 juhtumist 100 000 juhtumini jõudmiseks kulus 67 päeva, 100 000-st 200 000-ni 11 päeva ja 200 000-st 300 000-ni vaid neli päeva, vahendab BBC News.

WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesusi sõnul on aga siiski veel võimalik trajektoori muuta.

Ta kutsus riike üles agressiivsele testimisele ja kontakte jälitama.

„Kõige rohkem loeb see, mida me teeme. Ei saa võita jalgpallimängu kaitstes. Tuleb ka rünnata,“ ütles Tedros ühisel pressikonverentsil rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA presidendi Gianni Infantinoga, kes alustas kampaaniat „lööme koroonaviiruse välja“.

Tedros ütles, et inimeste kodus püsimine ja muud füüsilise distantsi hoidmise meetmed on tähtis viis viiruse leviku aeglustamiseks, aga need on tema sõnul kaitsemeetmed, mis ei aita võita.

„Et võita, peame me ründama viirust agressiivse ja sihtmärgistatud taktikaga – iga kahtlustatava juhtumi testimise, iga kinnitatud juhtumi isoleerimise ja ravimise ning iga lähikontakti jälitamise ja karantiini panemisega,“ ütles Tedros.

Tedros väljendas ärevust teadete üle kogu maailmast suure arvu nakatunud tervishoiutöötajate üle, mis näib olevat asjakohaste isiklike kaitsevahendite puuduse tagajärg.

„Tervishoiutöötajad saavad oma tööd efektiivselt teha ainult siis, kui nad saavad teha oma tööd ohutult,“ hoiatas Tedros. „Isegi kui me teeme kõik muu õigesti, aga ei sea prioriteediks tervishoiutöötajate kaitsmist, inimesed surevad, sest tervishoiutöötaja, kes oleks võinud nende elud päästa, on haige.“