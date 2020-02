WHO: koroonaviirus ei ole veel pandeemia, aga tuleb teha kõik selleks valmistumiseks

Siiski lisas ta: „Hetkel ei ole me tunnistajaks selle viiruse kontrollimatule ülemaailmsele levikule ja me ei ole tunnistajaks suuremõõtmelisele tõsisele haigusele ega surmadele. Kas sellel viirusel on pandeemia potentsiaal? Absoluutselt on. Kas me oleme juba seal? Meie hinnangu järgi veel mitte. Põhisõnum, mis peaks andma kõigile riikidele lootust, julgust ja kindlust, on see, et seda viirust saab kontrollida ja tõepoolest on palju riike, mis on just seda teinud. Sõna „pandeemia” kasutamine praegu ei sobi kokku faktidega, aga võib kindlasti tekitada hirmu.”

WHO tervisealaste hädaolukordade programmi juht Mike Ryan ütles aga, et praegu on aeg teha kõik pandeemiaks valmistumiseks.