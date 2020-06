WHO: koroonapandeemia pole kaugeltki läbi

"Olles juba kuuendat kuud pandeemias, ei peaks praegu ükski riik jalga pedaalilt võtma," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus veebipõhisel pressikonverentsil.

Alles pühapäeval tuvastati kogu maailmas rohkem kui 136 000 uut nakatunut, mida on enam kui ühelgi päeval alates pandeemia algusest, ütles ta. Ligi 75% neist tulid pelgalt kümnest riigist, peamiselt Ameerikast ja Lõuna-Aasiast.

Vastuseks Hiinat puudutavale küsimusele ütles WHO hädaolukordade ekspert dr Mike Ryan, et retrospektiivsed uuringud selle kohta, kuidas haiguspuhangut on lahendatud, võiksid sobivamat aega oodata, lisades: „Me peame nüüd keskenduma sellele, mida me praegu teeme, et vältida teist lainet.”

Ryan ütles ka, et nakatumiste arv Kesk-Ameerika riikides, sealhulgas Guatemalas, on endiselt tõusuteel ja tegemist on "komplekse epidemioloogilise olukorraga".

"Arvan, et see on väga murettekitav aeg," ütles ta, kutsudes sealseid valitsusi üles julgeid samme astuma ja rahvusvahelist kogukonda piirkonda toetama.

Tänase seisuga on rängimaks pandeemia levikupaigaks Brasiilia. Riik on kinnitust leidnud juhtumite arvult maailmas teisel kohal, jäädes alla vaid Ameerika Ühendriikidele, ning ka hukkunute arv ületas seal eelmisel nädalal Itaalia oma, paigutades riigi selle näitajaga maailmas kolmandale kohale.

Brasiilia valitsust tabas eelmisel nädalal tugev kriitika, kui valitsus otsustas lõpetada koroonaviiruse statistika avaldamise ja kõrvaldas ametlikult veebilehelt varem avaldatud andmed. Meedia teatel andis korralduse selleks paremäärmuslasest president Jair Bolsonaro isiklikult. Viimane on koroonaohtu korduvalt pisendanud ja nõudnud piirangute kaotamist.

WHO hädaolukordade ekspert Ryan ütles, et Brasiilia andmed on seni olnud “äärmiselt detailsed”, kuid rõhutas, et brasiillastel on oluline mõista, kus viirus on ja kuidas riski maandada, ning et WHO loodab, et kommunikatsioon on “järjepidev ja läbipaistev”.

WHO epidemioloog Maria van Kerkhove ütles, et Lõuna-Ameerikas on oluline kasutada kõikehõlmavat lähenemisviisi.