WHO juht: maailm oleks pidanud meid juba algul kuulda võtma

Tedros Adhanom Ghebreyesus juhtis tähelepanu, et WHO hoiatas COVID-19 puhangu eest juba 30. jaanuaril, kui nimetas selle ülemaailmseks tervisealaseks hädaolukorraks - seda ajal, kui väljaspool Hiinat oli koroonaviiruse diagnoosi saanud vaid 82 inimest, vahendab uudisteagentuur AFP.

"Maailm oleks pidanud WHO-d tähelepanelikult kuulama," leidis Ghebreyesus täna pressikonverentsil.

Terviseorganisatsiooni juht hoiatas, et "pandeemia pole veel kaugeltki möödas", ja ütles, et on "sügavalt mures" tavapäraste tervishoiuteenuste katkemise pärast ning selle mõjust ennekõike lastele.

Ghebreyesus lisas, et WHO tunneb muret ka kasvava nakkusjuhtumite arvu pärast Aafrikas, Ida-Euroopas, Ladina-Ameerikas ja mõnes Aasia riigis. "Meil on ees veel pikk teekond ja palju tööd," ütles ta.

WHO kriitika all

WHO ja selle juht Ghebreyesus on aga viimastel nädalatel langenud üha suurema ülemaailmse kriitika ja pahameele alla ning organisatsiooni süüdistatakse kriisiga mitte toimetulemises ning ohu pisendamises epideemia algul.

14. jaanuaril - nädal enne Hiina Wuhani linna lukkupanekut - teatas organisatsioon oma Twitteri kontol, et vettpidavaid tõendeid uudse koroonaviiruse inimeselt inimesele leviku kohta ei ole. 31. jaanuaril, kui organisatsioon oli viiruse ise globaalseks terviseohuks kuulutanud, teatas see, et paanikast tuleks hoiduda ning rahvusvahelist kaubavahetust ja reisimist pole tarvis piirata.

Tol samal päeval hindas Terviseamet koroonaviiruse Eestisse leviku riski madalaks ning Euroopa haiguste tõrje ja kontrolli keskus (ECDC) teatas, et haiguse edasise leviku risk EL-is on madal tingimusel, et kinni peetakse asjakohastest haiguse ohjamise meetmetest.

Veebruaris tunnistas WHO, et koroonaviirus võib siiski kujuneda maailma raputavaks pandeemiaks. Ametlikult kuulutas organisatsioon koroonaviiruse ülemaailmseks epideemiaks 11. märtsil.

WHO toonase tegevuse üheks karmimaks kriitikuks on USA.

USA president Donald Trump ütles aprilli keskel, et peatab ajutiselt WHO-le mineva rahastuse, kuna tema arvates on see koroonaviiruse puhangule vastates ebaõnnestunud oma põhiliste kohustuste täitmisel.