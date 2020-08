WHO juht: koroonaviiruse pandeemia saab loodetavasti lõpu järgmise kahe aasta jooksul

Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas, et kuigi mõnel riigil on õnnestunud COVID-19 levikut pidurdada, ei tähenda "progress veel võitu", vahendab Sky.

Ta juhtis tähelepanu mitmele riigile, näiteks Uus-Meremaale ja Vietnamile, kus pärast pikka perioodi, mil ei avastatud pea ühtki nakatunut, on taas esinenud värsked puhangud.

"Need riigid on ettevaatlikkusele kutsuv näide neile, kes näevad praegu juhtumite arvus langustrendi," ütles Tedros.

WHO peadirektori sõnul peab iga inimene koroonaviiruse leviku tõkestamise eest ise vastutama.

On lootust, et vaktsiin võib ülemaailmse tervisekriisi peatada, kuid Tedros hoiatas, et mingit garantiid, et see ka leitakse, pole - ja isegi kui leitakse, siis "puhtalt sellepärast veel pandeemia ei lõppe".

"Peame kõik õppima seda viirust praeguste vahendite abil kontrollima ja haldama ning tegema oma igapäevaelus muudatusi, mis on vajalikud nii enda kui ka teiste turvalisuse tagamiseks," sõnas ta.

Veel üks WHO ekspert ütles tänasel briifingul, et koroonaviiruse mutatsioonide osas on vaja läbi viia veel hulgaliselt uuringuid.

"Mutatsioonide tuvastamiseks on moodustatud spetsiaalne töörühm ... ja me vaatame, kuidas saaksime paremini aru, mida mutatsioon tähendab ja kuidas need käituvad," ütles epidemioloog Maria Van Kerkhove.

Üks Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias leiduvatest mutatsioonidest võib olla nakkavam, kuid tundub vähem surmavam, ütles Kerkhove selle nädala algul.