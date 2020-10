WHO juht: karjaimmuunsusel põhinev lähenemine koroonaviirusele on ebamoraalne

Karjaimmuunsus tekib, kui suur osa kogukonnast muutub haigusele immuunseks vaktsineerimise või haiguse massilise leviku tõttu. Mõned väidavad, et koroonaviirusel tuleks lasta vaktsiini puudumisel loomulikult levida, vahendab BBC News.

Ghebreyesus ütles eile pressikonverentsil, et koroonaviiruse pikaajalised mõjud ning igasuguse immuunsuse tugevus ja kestvus on seni teadmata.

„Karjaimmuunsus saavutatakse inimesi viiruse eest kaitstes, mitte lastes neil sellega kokku puutuda,” ütles Ghebreyesus. „Mitte kunagi tervishoiu ajaloos ei ole karjaimmuunsust kasutatud haiguspuhangule reageerimiseks, pandeemiast rääkimata.”

Ghebreyesus lisas, et antikehade testidega on kindlaks tehtud, et enamikes riikides on koroonaviirusega kokku puutunud vaid 10% inimestest.

„Covid-19-l vabalt ringelda laskmine tähendab seetõttu asjatute nakatumiste, kannatuste ja surma lubamist,” ütles Ghebreyesus.

