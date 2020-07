WHO hoiatas Euroopat koroonaviiruse teise laine eest, kutsudes vajadusel taas rangemate piirangute suunas liikuma

Euroopa on endiselt üks kõige rängemalt mõjutatud piirkondi maailmas, kui vaadata koroonaviiruse surmajuhtumite arvu. Suurbritanniat, Itaaliat, Hispaaniat ja Prantsusmaad tabanud lainete tõttu on mandril kokku elu jätnud enam kui 207 000 inimest, vahendab Iltalehti.

COVID-19 pandeemia keskpunkt on viimastel kuudel nihkunud Ameerikasse. Olukord nii USA-s kui Brasiilias on õnnetu ning surmajuhtumite arvu poolest teeb kiiret kasvu ka Mehhiko.

Mehhiko eripära on see, et ligi 70 protsenti sealsetest koroonatestidest on andnud haiguse suhtes positiivse tulemuse, mis praktikas tähendab seda, et suur osa haigestunud ja surnud inimestest jäävad ametlikust statistikast lihtsalt välja, kuna riigi testimise võimekus on väike.

Uudised ookeani tagant on pannud eurooplased kergendusega ohkama. WHO soovib selle peale aga näppu viibutada, sest pandeemia pole veel kaugeltki läbi.

"COVID-19 juhtumite arvu suurenemine on tingitud sellest, et inimesed ei pea enam samal viisil kinni sotsiaalse distantseerimise nõudest. See teeb muret," ütles WHO esindaja. "Kui olukord seda nõuab, peavad riigid taas kehtestama rangemad ja sihipärasemad piiravad meetmed."

Hispaanial on kerkinud viimastel nädalatel mure Kataloonia ja Aragoni autonoomsete piirkondadega, kus koroonaviirus näib uuesti maad võtvat. Barcelona elanikel on palutud jääda oma kodudesse ja vältida igasugust väljas liikumist.

Nii Saksamaa kui ka Prantsusmaa intensiivistasid kodumaale naasvate elanike testimist. Näomaskide kandmine on mitmes Euroopa riigis samuti jälle kohustuslik. Näiteks Austrias tuleb kohustuslikus korras taas maski kanda kõikides poodides, postkontorites, pankades, apteekides, tervisekeskustes ja ühistranspordis.

"Nende kasutamisest loobuti liiga kiiresti," tunnistas kohalik elanik Andreas Poschenreither.

Arvestades, et suur osa inimesi on koroonapiirangutest juba tüdinud, soovib WHO taas avalikkuse valvsust tõsta, hoiatades, et COVID-19 pole endiselt kuskile kadunud.

Vastupidi, see tuleb veelgi raskemalt tagasi, kui me ei tegele probleemkohtadega ega taga kätehügieeni, hoiatas agentuur.