WHO hoiatas, et koroonaviirus ei pruugi kunagi kaduda

Ryan hoiatas, et isegi kui leitakse vaktsiin, nõuab viiruse kontrollimine tohutuid jõupingutusi, vahendab BBC News.

„On tähtis öelda välja järgmist: see viirus võib muutuda lihtsalt järjekordseks endeemiliseks viiruseks meie kogukondades ja see viirus ei pruugi kunagi kaduda,” ütles Ryan virtuaalsel pressikonverentsil Genfist. „HIV ei ole kadunud, aga me oleme selle viirusega leppinud.”

Ryani sõnul ei usu ta, et keegi suudaks ennustada, millal haigus kaob.

Praegu on arendamisel üle saja potentsiaalse vaktsiini, aga Ryan märkis, et on teisi haigusi, nagu näiteks leetrid, mis ei ole endiselt kõrvaldatud, kuigi vaktsiinid on olemas.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rõhutas, et jõupingutustega on siiski võimalik viirust kontrollida.

„Trajektoor on meie kätes ja see on kõigi asi ja me peaksime kõik kaasa aitama selle pandeemia peatamisele,” ütles Tedros.

„Me peame omandama mõtteviisi, et võtab mõnda aega, enne kui me sellest pandeemiast välja tuleme,” ütles WHO epidemioloog Maria van Kerkhove.

Tedros hoiatas, et ei ole garanteeritud teed piirangute leevendamiseks ilma teist nakatumislainet esile kutsumata.

„Paljud riigid tahaksid erinevatest meetmetest välja tulla,” ütles Tedros. „Aga meie soovitus on endiselt, et valvelolek kõigis riikides peaks olema kõrgeimal võimalikul tasemel.”

„Toimub mõningane maagiline mõtlemine, et sulgemised töötavad täiuslikult ja avamised lähevad suurepäraselt. Mõlemad on hädaohtlikud,” lisas Ryan.

