WHO hoiatab: maailm seisab katastroofilise moraalse ebaõnnestumise lävel

Tedros leidis, et noorte ja tervete inimeste vaktsineerimine rikastes riikides enne riskirühmade vaktsineerimist vaesemates maades ei ole õiglane, vahendab BBC.

Ta märkis, et tänaseks on üle 39 miljoni vaktsiinidoosi jõudnud pea poolesajasse jõukamasse riiki, samal ajal kui ühte madala sissetulekuga riiki on jõudnud kõigest 25 annust.

Vaktsiinid on tänaseks välja töötanud USA, Hiina, India, Suurbritannia ja Venemaa, kes pea kõik seavad jaotuse puhul esikohale oma elanikkonna vaktsineerimise.

"Ma pean olema otsekohene: maailm on katastroofilise moraalse ebaõnnestumise äärel - ja selle ebaõnnestumise hinnaks on elu ja toimetuleku [langus] maailma vaeseimates riikides," ütles Tedros.

Tema väitel oleks lähenemine "mina kõigepealt" ennasthävitav, sest tõstaks hindu ja soodustaks varude kuhjumist.

"Taolised tegevused tegelikult pikendavad pandeemia, selle piiramiseks vajalike piirangute ning inimlike ja majanduslike kannatuste kestust," märkis Tedros.

WHO juht nõudis ühtlasi liikmesriikide täielikku pühendumist ülemaailmsele vaktsiiniprogrammile COVAX, mille eesmärgiks on teha koroonavaktsiin paremini kättesaadavaks.

"Minu väljakutse kõigile liikmesriikidele on tagada, et selleks ajaks, kui saabub ülemaailmne tervisepäev, 7. aprill, manustatakse COVID-19 vaktsiine kõikides maailma riikides, olles lootuse sümboliks nii pandeemia kui ka ebavõrdsuse ületamisel, mis on nii paljude globaalsete terviseprobleemide algpõhjuseks," ütles Tedros.