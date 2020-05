WHO hoiatab lastel esineva salapärase eluohtliku sündroomi eest. Haiglaid üle maailma kutsutakse valvsusele

WHO juhtiv epidemioloog ja esilekerkivate haiguste üksuse juht dr Maria Van Kerkhove hoiatas pressikonverentsil agentuuri peakorteris Genfis, et arstidel ja riigipeadel tuleb olla valvel, reageerimaks vajadusel raskele põletikulisele sündroomile, mis on tuvastatud kümnetel lastel mitmel pool maailmas, vahendab uudistekanal CNBC.

Tervishoiuametnikud kuulevad viimastel nädalatel Kawasaki tõvele omaste sümptomite avaldumisest lastel mitmetes riikides, sh Ameerika Ühendriikides ja Itaalias, tunnistas Van Kerkhove, märkides, et esialgsetel andmetel võib sündroom, mis toob kaasa kõrge palaviku ja veresoonte turse, olla seotud COVID-19-ga.

Ta rõhutas siiski, et seda tuleks täpsemalt uurida. "Vajame süstemaatiliselt kogutud lisateavet," sõnas Kerkhove. "Mõne lapse test oli COVID-19 suhtes positiivne, mõne oma aga mitte. Nii et me ei tea veel kindlalt, kas sel on seos COVID-19-ga."

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lisas omalt poolt, et WHO on välja töötanud haiguse esialgse määratluse, mida ta nimetas "lastel esinevaks multisüsteemseks põletikuliseks sündroomiks". Ta rõhutas samuti, et haiglatel tuleb olla haiguse suhtes valvel.

Ghebreyesuse sõnul on WHO palunud haiglatelt üle maailma abi haiguse täpsemaks uurimiseks. "Kutsun kõiki haiglaid üle maailma üles tegema koostööd oma riiklike ametivõimude ja WHO-ga, et olla valvsad, mõistmaks seda laste seas esinevat sündroomi paremini," sõnas Tedros.

Ta märkis, et WHO ametnikud andsid haigusega seoses hoiatuse ülemaailmse raviasutuste võrgustiku kaudu, mis koondab haiglaid, mis tegelevad COVID-19 patsientidega.

WHO avaldus tuli vahetult pärast seda, kui Prantsusmaal suri üheksa-aastane poiss harvaesinevasse Kawasaki tõve laadsesse haigusse, mida tema arst seostas koroonaviirusega. Taolisi juhtumeid uuritakse lastel veel 16 USA osariigis ja kuues Euroopa riigis.