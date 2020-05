WHO hoiatab lastel avastatud salapärase eluohtliku haiguse eest, millel võib olla seos koroonaviirusega

WHO juhtiv epidemioloog ja esilekerkivate haiguste üksuse juht dr Maria Van Kerkhove hoiatas pressikonverentsil tervishoiuorganisatsiooni peakorteris Genfis, et arstidel ja riigipeadel tuleb olla valvel, reageerimaks vajadusel raskele põletikulisele haigusele, mida on avastatud lastel mitmel pool maailmas, vahendab uudistekanal CNBC.

Tervishoiuametnikud kuulevad üha enamatest Kawasaki tõvega sarnase põletikulise haiguse juhtumitest mõnes riigis, sh Ameerika Ühendriikides ja Itaalias, tunnistas Van Kerkhove, märkides, et esialgsetel andmetel võib sündroom, mis toob kaasa kõrge palaviku ja veresoonte turse, olla seotud Covid-19-ga.

"Vajame süstemaatiliselt kogutud lisateavet, kuna koos esialgsete aruannetega saame kirjelduse, kuidas see avaldab, mis ei osutu alati täpseks," sõnas Van Kerkhove. "Mõne lapse test oli Covid-19 suhtes positiivne, mõne oma aga mitte. Nii et me ei tea veel, kas sel on seos Covid-19-ga."

Ta märkis, et ametnikud andsid haigusega seoses hoiatuse WHO ülemaailmse kliinikute võrgustiku kaudu, mis koondab arste, kes tegelevad Covid-19 patsientidega üle maailma.

WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul on WHO palunud haiglatelt abi haiguse täpsemaks uurimiseks. "Kutsun kõiki kliinikuid üle maailma üles tegema koostööd oma riiklike ametivõimude ja WHO-ga, et olla valvsad ja mõista seda laste seas esinevat sündroomi paremini," ütles Tedros.

Haigus on viimase seisuga avastatud lastel 16 USA osariigis ja kuues Euroopa riigis.