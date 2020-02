WHO: Hiina andis meile aega, aga me ei tea, kui kauaks

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: Scanpix

WHO (maailma terviseorganisatsioon) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus valitsusi üles suurendama oma jõupingutusi võimalikuks viiruse levikuks valmistumisel, öeldes, et "on võimatu ennustada, mis suunas see epideemia kulgeb."