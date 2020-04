WHO hakkab uurima Covid-19 patsientide teistkordset haigestumist

Otsus tuli pärast seda, kui Lõuna-Korea teatas reedel, et 91 inimest, keda peeti koroonaviirusest paranenuks, andsid uuesti positiivse proovi. Ametnikud ütlesid, et pigem võis viirus neil inimestel uuesti aktiveeruda, mitte nad ei nakatunud uuesti, vahendab uudistekanal The Hill.

"Me oleme teadlikud neist juhtumitest, kus isikud on Covid-19 suhtes andnud negatiivse testi ning mõni päev hiljem uuesti positiivse testi," ütles WHO vastuses uudisteagentuurile Reuters.

"Töötame tihedalt koos meie kliiniliste ekspertidega, et saada nende juhtumite kohta rohkem teavet. On oluline tagada, et kahtlusega patsientidelt proovide võtmisel järgitakse kõiki reegleid," lisas WHO.

Tervishoiujuhendite kohaselt võib Lõuna-Koreas patsiendi haiglast välja lubada pärast seda, kui ta on andnud 24-tunnise intervalliga kaks negatiivset testi.

Uuringud on näidanud, et kergelt haigestunutel võib sümptomite ilmnemise ja tervenemise vahele jääda umbes kaks nädalat. "Me oleme teadlikud, et mõned patsiendid annavad positiivse proovi, kui nad on juba kliiniliselt tervenenud. Aga me vajame süstemaatilist proovide kogumist tervenenud patsientidelt, et aru saada, kui kaua viirus püsib," tõdes WHO.

Viirus on tänaseks maailmas nõudnud üle 100 000 elu. Tuvastatud nakatunute koguarv on üle 1,7 miljoni.