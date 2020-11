WHO: Euroopal seisavad ees kuus karmi kuud pandeemiat

WHO Euroopa direktor Hans Kluge ütles, et Euroopas registreeriti eelmisel nädalal üle 29 000 uue Covid-19 surmajuhtumi, aga uute juhtumite arv kahaneb tänu kehtestatud karantiinidele, vahendab BBC News.

Seni on Euroopas kinnitatud 15 738 179 nakatumis- ja 354 154 surmajuhtumit. Suurim surmade arv Euroopas on Suurbritannias – 53 870 – ja juhtumite arv Prantsusmaal – 2 115 717.

Kluge sõnul on Euroopas tuvastatud 28% maailma nakatumis- ja 26% surmajuhtumitest.

Erilist muret väljendas Kluge olukorra üle Šveitsis ja Prantsusmaal, kus haiglate intensiivraviosakondade täituvus on 95%.

„Euroopa on taas pandeemia epitsenter koos Ühendriikidega,” ütles Kluge pressikonverentsil Kopenhaagenis, lisades, et arvud näitavad, et üks inimene sureb iga 17 sekundi järel. „Tunneli lõpus on valgus, aga tulevad karmid kuus kuud.”

Kluge viitas vaktsiinide arengule, mis on tekitanud lootuse võtta pandeemia kontrolli alla.

Esialgsetest headest andmetest on teatanud neli arendajat: Oxford, Pfizer ja BioNTech, Venemaa ja Moderna.

Eilsel virtuaalsel tippkohtumisel arutasid regeerimist pandeemiale Euroopa Liidu liidrid.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Ravimiamet (EMA) võib anda tingimusliku kasutusloa Moderna ja Pfizer-BioNTechi vaktsiinidele juba detsembri teises pooles, kui kõik probleemideta jätkub.

Kluge ütles, et hiljutised arengud vaktsiinidega on lootustandvad, aga need ei kujuta endast veel „hõbekuuli”, sest on teada, et eriti alguses on vaktsiine piiratud koguses.

Seni on Kluge sõnul endiselt sotsiaalse distantsi hoidmine ja maski kandmine parimad viisid viiruse leviku piiramiseks.

„Lukustamised on ärahoitavad, ma jään oma seisukoha juurde, et lukustamised on viimase võimaluse meede,” ütles Kluge. „Maskide kasutamine ei ole mingil juhul imerohi ja seda tuleb teha kombineerituna teiste meetmetega. Kui aga maskide kasutamine ulatuks 95 protsendini, ei oleks lukustamisi vaja.”

