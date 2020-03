WHO Euroopa direktor: hakkame nägema mõningaid julgustavaid märke

„Kuigi olukord jääb väga tõsiseks, hakkame me nägema mõningaid julgustavaid märke. Itaalias, kus on suurim arv juhtumeid regioonis, on just nähtud veidi madalamat kasvutempot, kuigi on veel vara öelda, et pandeemia on selles riigis tipu saavutanud,“ ütles WHO Euroopa regiooni direktor Hans Kluge pressikonverentsil.

Kluge esines enne, kui ka Hispaania teatas eelmise päevaga võrreldes väiksemast surnute arvust.

WHO Euroopa teatel on kontinendil seni kinnitatud üle 220 000 Covid-19 juhtumi ja 11 987 inimest on surnud.

See tähendab, et ülemaailmselt on ümmarguselt kuus kümnest juhtumist ja seitse kümnest surmast registreeritud Euroopas.

Kluge sõnul suudab WHO varsti kindlaks teha, kui suur mõju on olnud paljudes Euroopa riikides kehtestatud karmidel koroonaviirusevastastel meetmetel.

Kluge hoiatas siiski valitsusi ja kodanikke, et nad teadvustaksid endale pandeemia tekitatud „uut tegelikkust“ ja valmistuksid pikaajaliseks mõjuks.

„See ei saa olema sprint, see saab olema maraton,“ ütles Kluge.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!