WHO esindaja hoiatas koroonaviiruse kolmanda laine eest ja tõi Aasia Euroopale eeskujuks

„Nad jätsid suvekuudel üles ehitamata vajaliku infrastruktuuri pärast esimese laine kontrolli alla saamist,” ütles Nabarro, vahendab Deutsche Welle. „Nüüd on meil teine laine. Kui nad ei ehita vajalikku infrastruktuuri, tuleb meil järgmise aasta alguses kolmas laine.”

Nabarro sõnul on Euroopal palju õppida Aasia riikidelt. „Viirusele tuleb reageerida kiiresti, jõuliselt ja otsustavalt,” ütles Nabarro. „Eriti alguses, kui viirus levib veel väga aeglaselt erinevates kogukondades. Kui reageerida poole jõuga, muutub probleem väga kiiresti suuremaks.”

84 miljoni elanikuga Saksamaal teatati eile 14 000 uuest nakatunust. 120 miljoni elanikuga Jaapanis oli neid aga eile vaid 2596, 51 miljoni elanikuga Lõuna-Koreas oli uusi juhtumeid 386.

Suur probleem on Nabarro sõnul see, et liiga vähesed poliitilised otsustajad mõistavad, et viirus levib eksponentsiaalselt, mitte aritmeetiliselt. „Eksponentsiaalselt tähendab seda, et arvud võivad nädalaga kasvada kaheksa korda, kahe nädalaga 40 korda, kolme nädalaga 300 korda, nelja nädalaga üle tuhande korra ja nii edasi,” ütles Nabarro.

Aasias on arvud Nabarro sõnul suhteliselt väikesed, sest inimesed on täielikult kaasa haaratud, nad on võtnud omaks käitumise, mis muudab leviku viiruse jaoks keeruliseks.

„Nad hoiavad distantsi, kannavad maske, isoleeruvad, kui on haiged, perevad käsi ja pindu. Nad kaitsevad kõige suuremas ohus olevaid gruppe,” ütles Nabarro.

Nabarro sõnul ei ole Aasias ka piiranguid enneaegselt lõdvendatud. „Tuleb oodata, kuni arvud on madalad ja püsivad madalal,” ütles Nabarro. „Euroopa reaktsioon oli ebatäielik.”

Samuti kiitis Nabarro Aasia riikide kommuniktsioonistrateegiaid. „Neil on vaid üks sõnum: kui me tahame, et meie majandus oleks tugev ja et meile jääksid meie vabadused, peame me kõik kinni pidama mõnest põhiasjast.”

