WHO esindaja: Hiina ei luba meil Covid-19 päritolu uurimisest osa võtta

"Me teame, et praegu toimuvad mõned riiklikud uurimised, kuid praeguses etapis pole meid kutsutud nendega liituma," ütles dr Gauden Galea neljapäeval Sky Newsile.

"WHO esitab tervisekomisjoni ja ametivõimude kaudu taotlusi [uurimisse kaasamiseks]," sõnas ta. "Viiruse päritolu on väga oluline, looma ja inimese vaheline nakatumine on äärmiselt oluline ja seda tuleb uurida."

"Meie prioriteet on see, et peame [pandeemia] kordumise vältimiseks teadma võimalikult palju," märkis dr Galea. Küsimusele, kas Hiinal on WHO eemalehoidmiseks mõjuv põhjus, vastas ta: "Meie vaatepunktist - ei."

Austraalia valitsus on öelnud, et COVID-19 päritolu väljaselgitamiseks tuleks läbi viia sõltumatu avalik uurimine - plaan, mille toetamist kaaluvad väidetavalt ka mitmed Euroopa Liidu riigid.

Hiina on reageerinud vihaselt, öeldes, et viiruse uurimine peaks olema teadlaste asi.

WHO esindaja dr Galea märkis Sky Newsile, et WHO ei ole pääsenud ligi ka andmetele kahest viirustega töötavast Wuhani laborist - Wuhani viroloogiainstituudist ja Wuhani nakkuskeskusest. "Kõigi olemasolevate tõendite põhjal on WHO ametnikud siiski veendunud, et viirus pärineb Wuhanist ning see on looduslikult esinev, mitte välja töötatud inimeste poolt," ütles ta.

Tema sõnul peaksid aga laboratooriumide logid "olema osa igast täielikust aruandest ja kogu päritoluloo täielikust vaatlusest".

Dr Galea kaitses ka WHO rolli uudse koroonaviiruse puhangu algusaegadel. "Me teadsime ainult seda, mida Hiina sel perioodil meile väitis," selgitas ta.

3. jaanuarist 16. jaanuarini ei teatanud Wuhani ametnikud uutest koronaviiruse juhtumitest peale juba avaldatud 41 nakatunu. "Kas on tõenäoline, et selle aja jooksul oli ainult 41 juhtumit? Ma arvan, et mitte," tunnistas dr Galea. "Aga jah, kas juhtumeid oli rohkem? See on asi, millele Hiina peab vastama."