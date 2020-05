WHO ekspert: inimesed pole seni COVID-19-sse korduvalt nakatunud

Tema sõnul on olukorrad, kus inimene annab nädalaid pärast tervenemist koroonaviiruse suhtes teistkordselt positiivse proovi, tegelikult põhjustatud surnud rakkudest inimese taastuvates kopsudes.

"Tegemist ei ole nakatumisega, uuestinakatumisega, uuestiaktiviseerumisega, vaid see on osa nende tervenemise protsessist," ütles Kerkhove.

Ta tõdes siiski, et teadlased üritavad endiselt välja selgitada, kui tugev immuunsus viirusest tervenenud inimestel haiguse vastu tekib.

"Kui küsida, kas inimesed võivad uuesti nakatuda, siis see on väga hea küsimus. Kui inimene nakatub COVID-19-sse, siis tal tekkivad antikehad ja teatav immuunsus haiguse vastu kahe-kolme nädala jooksul pärast nakatumist. Mida me üritame välja uurida, on see, kas nende antikehade tekkimisel on neil immuunsus, kas nel on tugev kaitse uuestinakatumise vastu, ja kui see nii on, kaua see kaitse kestab - me ei tea veel seda," tunnistas Kerkhove.

Viiruse päritolu kohta ütles WHO ekspert, et see on pärit nahkhiirtelt ja nakatumine toimus loomulikul teel, ehkki vaheliigid, kes viiruse nahkhiirtelt said ja selle inimestele edasi andsid, pole endiselt teada.