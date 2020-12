WHO eksjuht: olukord Rootsis on lihtsalt uskumatu

Tema sõnul on Norra tulemus koroonakriisi lahendamisel rahuldav, ent sama ei saa kindlasti öelda naaberriigi Rootsi kohta. Värskeimad andmed näitavad, et Rootsis on nakatunud enam kui 367 000 inimest, kellest omakorda pea 8000 on jätnud oma elu, samal ajal kui Norras on haigestunud veidi üle 43 000 inimese ja manalateed läinud umbes 400 inimest.

"Olukord Rootsis on lihtsalt uskumatu," ütles Brundtland VG-le.

Brundtland usub, et Rootsi rahvatervise amet, mida juhib riiklik peaepidemioloog Anders Tegnell, pole oma soovitustes kaugeltki teinud piisavalt, et võidelda nakkuse leviku vastu Rootsis.

"On hämmastav, et nad on nii kaua järginud rahvatervise ameti hinnanguid" leidis Brundtland.

Ta kiitis Rootsi valitsuse otsust hakata viimaks piiranguid karmistama, aga näeb sellegipoolest riigi kõrges suremuses (Põhjamaade naabritega võrreldes) juhtivate poliitikute vastutust.

"Olen jälginud arenguid, raputanud pead ja küsinud endalt: kuidas see on võimalik? Üks asi on, kuidas Anders Tegnell on olukorda hinnanud, kuid Rootsi on riik, kus on valitsus ja parlament," märkis Brundtland VG-le.

81-aastane Brundtland oli 1980. ja 1990. aastatel Norra peaminister kolm korda. Aastatel 1998-2003 oli ta ka WHO juht.