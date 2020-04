WHO direktor Trumpile: kui te tahate palju rohkem laibakotte, siis politiseerige viirus

Trump ähvardas teisipäeval võtta ära USA finantseeringu WHO-le, aga taganes siiski sellest ähvardusest, vahendab CNN.

„Palun ärge politiseerige seda viirust. See kasutab ära erinevusi riikide tasemel. Kui te tahate saada ärakasutatud ja tahate saada palju rohkem laibakotte, siis tehke seda,“ ütles Tedros pressikonverentsil Genfis. „Kui te ei taha palju rohkem laibakotte, hoiduge selle politiseerimisest. Minu lühike sõnum on: palun pange Covidi politiseerimine karantiini. Teie riigi ühtsus on väga tähtis selle ohtliku viiruse alistamisel.“

Tedros tõi välja WHO tegevuse ajajoone kriisile reageerimisel. 1. jaanuaril aktiveeris WHO oma toetusmeeskonna. 5. jaanuaril teavitas WHO kõiki liikmesriike uuest puhangust ja avaldas uudise oma veebilehel. 10. jaanuaril avaldas WHO põhjalikud juhised riikidele võimalike juhtumite tuvastamiseks. Jaanuari lõpus kuulutas WHO välja rahvusvaheliselt muret tekitava rahvatervisealase eriolukorra, mis on WHO kõrgeima taseme häireseisund. Veebruaris aktiveeriti ÜRO kriisimeeskond.

„Me ütlesime, et oleme teinud kõik, mis suudame, aga me jätkame kõige tegemist, päeval ja öösel, nagu me oleme teinud, et päästa elusid. Me ei taha aega raisata,“ ütles Tedros. Ta lisas, et organisatsioon viib läbi tegevusejärgse hindamise.

„Me teeme oma hindamise ning selgitame välja tugevused ja nõrkused,“ ütles Tedros, lisades, et WHO tahab pandeemiast õppida.

Teisipäevasel Valge Maja pressikonverentsil kritiseeris Trump WHO-d, väites, et viimane pisendas viiruse ohtlikkust, ja ähvardas peatada organisatsiooni finantseerimise, kuigi taganes hiljem sellest.

Trump jätkas WHO kritiseerimist ka eile ja vastas Tedrosele, tuues välja WHO suhted Hiinaga.

„Ma ei suuda uskuda, et ta räägib poliitikast, kui vaadata suhteid, mis neil on Hiinaga. Niisiis Hiina kulutab 42 miljonit, meie kulutame 450 miljonit ja kõik paistab olevat Hiina moodi. See pole õige, see pole meie vastu aus ja ausalt öeldes pole see aus maailma vastu,“ ütles Trump.

Trump andis mõista, et koroonaviiruse surmi oleks vähem, kui WHO teeks „õige analüüsi“.