WHO: COVID-19 on hakanud Aafrikas hoogu koguma

WHO Aafrika piirkonna direktori Matshidiso Moeti sõnul levib koroonaviirus pealinnadest kaugemale ning testide ja muude varude puudumine takistab reageerimist, vahendab uudistekanal BBC.

Ta märkis siiski, et võimud ei näi siiski jätvat raskeid juhtumeid ja surmasid kahe silma vahele.

Aafrika manner on seni olnud vähim COVID-19 poolt laastatud piirkond maailmas.

Tänase seisuga moodustab Lõuna Aafrika Vabariik veerandi kõigist teatatud juhtumitest mandril, nähes Ida-Kapimaa ja Lääne-Kapimaa provintsides märkimisväärset kasvu kinnitatud juhtumite ja surmajuhtumite arvus, ütles dr Moeti WHO peakontoris Genfis toimunud briifingul.

Ta lisas, et Lääne-Kapimaal valitsev epidemioloogiline olukord sarnaneb hiljutistele puhangutele Euroopas ja USA-s.

LAV-il on Aafrika üks arenenumaid tervishoiusüsteeme, kuid kardetakse, et juhtumite arvu järsk tõus võib selle siiski üle koormata.

Lõuna-Aafrika valitsust on kiidetud varajase reageerimise eest piirangute kehtestamisel, kuid nende leevendamisega juunis on kaasnenud ka juhtumite arvu kasv.

Kokku on maailmas nakatunud üle 7,3 miljoni inimese ja surma saanud üle 416 000 inimese.

Dr Moeti ütles, et Aafrikas on tuvastatud umbes 200 000 nakatunut ja 5000 surma, kusjuures 10 riiki moodustasid 75% kõigist Aafrika juhtudest.

"Kuigi need moodustavad vähem kui 3% kõigist juhtumitest maailmas, on selge, et pandeemia on hakanud hoogu koguma," ütles ta.

Ta hoiatas, et lähitulevikus võib juhtude arv tõenäoliselt suureneda.

"Kuni hetkeni, mil meil on juurdepääs tõhusatele vaktsiinidele, kardan ma, et peame tõenäoliselt elama piirkonnas pidevalt kasvava arvuga, kuna mõnda kollet tuleb hallata paljudes riikides, nagu on juhtunud praegu Lõuna-Aafrika Vabariigis, Alžeerias ja Kamerunis, mis on kasutusele võtnud väga tugevad karantiini- ja sotsiaalse distantseerimise meetmed," ütles dr Moeti.