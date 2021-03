WHO: AstraZeneca COVID-vaktsiin on suurepärane

WHO pressiesindaja sõnul uuritakse regulaarselt ja põhjalikult teateid vaktsiinide võimalike kõrvalmõjude kohta, veendumaks nende ohutuses. Ta rõhutas, et AstraZeneca COVID-19 vaktsiini ja verehüüvete tekke vahel pole leitud põhjuslikku seost, vahendab LETA.

Taani, Norra, Island, Itaalia ja Rumeenia on AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamise viimase seisuga peatanud või seda piiranud, sest mõnel patsiendil tekkisid pärast vaktsineerimist trombid.

"AstraZeneca on suurepärane vaktsiin," ütles WHO pressiesindaja reedel, märkides, et siiani pole tõendeid, et see oleks põhjustanud ühegi inimese surma. "Jah, me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist," lisas ta, rõhutades, et kõiki murekohti tuleb alati uurida.