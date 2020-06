WHO andis üldsusele ametliku soovituse kanda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks näomaske

Kuigi WHO oli varem väitnud, et neil pole piisavalt tõendeid, veenmaks, et haigustunnusteta inimesed peaksid maske kandma, leiti uue teabe põhjal, et need võivad pakkuda "potentsiaalselt kaitset nakkusohtlike piiskade eest", vahendab uudistekanal BBC.

WHO soovitus tuleb kuid pärast seda, kui mitmed riigid üle maailma hakkasid soovitama või nõudma näokatete kandmist avalikes kohtades.

Terviseorganisatsiooni COVID-19 juhtivekspert dr Maria Van Kerkhove ütles uudisteagentuurile Reuters, et soovitus kanda riidest maski - st mittemeditsiinilist maski - kehtib ennekõike piirkondades, kus on suur oht nakkuse edasikandumiseks.

Organisatsioon on siiski juba varem soovitanud meditsiiniliste näomaskide kandmist - seda aga ainult haigustunnustega ja neid hooldavatele inimestele.

WHO teatel tingisid soovituse ajakohastamise viimaste nädalate uuringud. "Me soovitame valitsustel julgustada üldsust maski kandma," ütles dr Van Kerkhove.

Samal ajal rõhutas WHO, et näomaskid olid vaid üks tööriist paljude hulgast, mida saab kasutada edasikandumise ohu vähendamiseks - ning et need ei tohiks jätta inimestele petlikku muljet, et mask kaitseb igasuguse nakatumise eest.

"Maskid iseenesest ei kaitse teid COVID-19 eest," hoiatas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuletades meelde ka kätepesu ja distantsi hoidmise olulisust.

"Valitsused peaksid siiski julgustama avalikkust kandma maske, kui on laialdane levik ja füüsiline distants on keeruline nagu ühistranspordis, kauplustes või teistes kinnistes või rahvarohketes paikades," sõnas Ghebreyesus.