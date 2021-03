Võõrtööjõud on püüdnud Eestist Soome pääseda end veokites peites või autojuhi abina esinedes

Soome piirivalve kinnitas Iltalehti informatsiooni juhtumite kohta, kus inimesed on püüdnud end peita veokites või siseneda riiki autojuhi abina esinedes. Tegelikkuses on nende riiki sisenemise põhjus olnud midagi muud kui kauba vedamine.

Salareisimise motiiv võib olla seotud kas sellega, et isikul ei ole kaalukat põhjust riiki sisenemiseks, või siis on püütud kokku hoida koroonatesti pealt ja makstud selle asemel autojuhile.

Helsingi sadama piirikontrolliüksuse ülem, kaptenleitnant Joona Castrén ütles, et salareisimist täheldati juba eelmisel kevadel.

„See on nähtus, mis tuvastati juba aasta tagasi, kui sisepiiri kontroll algas. See on muidugi tähelepanu alla võetud ja raskesõidukeid kontrollitakse palju,” ütles Castrén.

Juhtumeid on ette tulnud ka nüüd kevadtalvel, kuigi harva. Isikud on haldusotsustega tagasi saadetud ja Soome piirivalve ei ole vähemalt sel aastal ebaseadusliku riiki sisenemise eeluurimisi alustanud.

„Ma ei hakka arvu avaldama, aga juhtumeid on väga vähe. Eelmisel kevadel kohtasime selliseid abijuhte liikluses veidi rohkem,” ütles Castrén.

Soome piirivalve paneb praegu piiri valvamisel rõhku just raskesõidukitele. Castrén ei välista, et ebaseadusliku piiriületamise katsed sagenevad, kui Soome piiripoliitikat või koroonatestinõudeid karmistab.