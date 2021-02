Von der Leyen tunnistas, et EL jäi vaktsiinide heakskiitmisega hiljaks ja usaldas liiga palju tootjaid

Von der Leyen on surve all, sest Euroopa Liidu riigid jäävad koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel esirinnas olevatest riikidest selgelt maha, vahendab Deutsche Welle.

Von der Leyen ütles, et Euroopa Liit jäi vaktsiinide kasutamiseks loa andmistega hiljaks ja usaldas liiga palju vaktsiinide tarnijaid.

„Me jäime heakskiitmistega hiljaks. Ja võib-olla olime me liiga kindlad, et see, mille me tellisime, jõuab ka õigeks ajaks pärale,” ütles von der Leyen. „Me peame endalt küsima, miks see nii oli ja milliseid õppetunde me sellest kogemusest saame.”

Von der Leyen kaitses Euroopa Liidu ühist hankeprogrammi, mis tähendas seda, et Euroopa Liit tellis vaktsiine ühiselt.

„Ma ei suuda isegi ette kujutada, kui vaid käputäis suuri tegijaid, suuri liikmesriike, oleks peale tormanud ja kõigile teistele oleks jäänud tühjad pihud. Mida oleks see tähendanud meie siseturu ja Euroopa ühtsuse jaoks?” küsis von der Leyen.

Kõne alguses ütles von der Leyen, et vaktsineerimiskampaania Euroopas on hoogu kogunud ja 17 miljonile inimesele on tehtud 26 miljonit süsti.

„Me kavatseme töötada nii kõvasti, kui suudame, et saavutada oma eesmärk, et suve lõpuks oleks 70% elanikkonnast vaktsineeritud,” ütles von der Leyen.

