Von der Leyen: EL-i liikmesriigid alustavad vaktsineerimist samal päeval

„Et jõuda pandeemia lõppu, on meil vaja, et kuni 70 protsenti elanikkonnast saaks vaktsineeritud. See on tohutu ülesanne, suur ülesanne. Seega alustagem nii kiiresti kui võimalik vaktsineerimisega koos, 27-kesi, algusega samal päeval,” ütles von der Leyen Euroopa Parlamendi ees, vahendab AFP.

Euroopa Ravimiamet (EMA) tõi oma algselt 29. detsembrile plaanitud koosoleku ettepoole 21. detsembrile. Sellel arutatakse Pfizeri/BioNTechi vaktsiini tingimisi kasutamiseks heaks kiitmist.

Von der Leyen rõhutas, et Pfizer/BioNTechi vaktsiin on vaid üks kuuest potentsiaalsest vaktsiinist, mille saamiseks on Euroopa Liit lepingud sõlminud.

„Lõpuks, nädala jooksul, antakse esimesele vaktsiinile luba, nii et vaktsineerimised saavad kohe alata, ja sellele järgneb rohkem uuel aastal,” ütles von der Leyen. „Kokku oleme me ostnud enam kui piisavalt doose kõigi jaoks Euroopas. Ja me suudame toetada oma naabreid ja oma partnereid üle maailma COVAX-i kaudu, nii et keegi ei jääks ilma.”

COVAX on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Euroopa Komisjoni ja Prantsusmaa algatus efektiivseks ja ohutuks tunnistatud vaktsiinide kättesaadavaks tegemiseks kõigile riikidele, mitte ainult rikastele.

