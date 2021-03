Volinik: Euroopa Liit suudab oma vaktsineerimistempot hoida tänu Pfizerile

AstraZeneca teatas sel nädalal Euroopa Liidule, et suudab esimeses kvartalis blokile kokku tarnida umbes 30 miljonit annust COVID-vaktsiini, ehkki algsete kokkulepete kohaselt pidanuks märtsi lõpuks blokki jõudma 90 miljonit doosi ehk kolm korda enam, vahendab The Guradian.

Volinik Breton ütles raadiojaamale Europe 1, et AstraZeneca häda tarnetega on vastuvõetamatu, ehkki esialgu ei ole kavas ravimifirmat selle eest kohtusse kaevata.

"Hea uudis on see, et kuigi AstraZenecaga on viivitusi, ei jää me vaktsineerimisprogrammi eesmärkidele esimeses kvartalis alla," ütles Breton. "Pfizer toodab rohkem, plaanitust oluliselt rohkem, ja kavatseb meile ka rohkem tarnida."